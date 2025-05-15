Дудчак назвал ключевую разницу переговоров в Стамбуле 3 года спустя

«Появились изменения в конституции Российской Федерации. Вот это они должны выучить просто наизусть, чтобы быть готовым к переговорам, потому что заявления Украины не соответствуют объективной реальности. Они где-то в своем мире живут, ведут себя так, как будто они вправе ставить ультиматумы», — отметил Дудчак.