Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дудчак назвал ключевую разницу переговоров в Стамбуле 3 года спустя

Политолог подчеркнул, что участникам переговоров с украинской стороны нужно выучить конституцию РФ.

Источник: Аргументы и факты

Политолог, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак в беседе с aif.ru назвал ключевую разницу переговоров в Стамбуле 3 года спустя.

«Появились изменения в конституции Российской Федерации. Вот это они должны выучить просто наизусть, чтобы быть готовым к переговорам, потому что заявления Украины не соответствуют объективной реальности. Они где-то в своем мире живут, ведут себя так, как будто они вправе ставить ультиматумы», — отметил Дудчак.

Ранее политолог сообщил, что Зеленский навряд ли примет участие в переговорах в Стамбуле.