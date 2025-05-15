Названы основные сценарии переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле

Переговоры между Россией и Украиной запланированы на 15 мая. Об их основных сценариях aif.ru рассказали эксперты.
Зеленский способен на провокации.
От Владимира Зеленского можно ожидать любой провокации, отметил в комментарии для aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
По словам парламентария, предложение президента России Владимира Путина провести в Стамбуле мирные переговоры с Украиной является проявлением гуманности.
«Эта встреча с Зеленским — гуманистическая акция со стороны России, иначе давно стерли бы в порошок», — констатировал он.
По мнению Колесника, Зеленский «в минуты просветления согласился на переговоры, ну или жена подсказала, мол, если мы хотим остаться в живых, надо разговаривать с тем, кто это может решить. А решить это может только Россия сейчас».
Парламентарий подчеркнул, что минуту просветления нужно ловить, «чтобы прекратить эту бойню».
«Запад управляет Зеленским, он нелегитимен, но бог его знает, с кем еще переговоры вести, чтобы прекратить эту бойню, на которую Украина посылает людей. Что Киеву только не предлагали… И вот эту минуту просветления (ред. — Зеленского) надо ловить, только бы эта минута не кончилась до начала разговора», — подытожил Колесник.
Украина может отказаться выполнять соглашения.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, переговоры в Стамбуле будут непростыми.
«Сценарии могут быть разные… Мы понимаем, что и прошлые стамбульские переговоры были непростыми, которые Украина не выполнила, придумав сценарий Бучи. У них желание было изначально не выполнять никакие договоренность, также как минские… Переговоры будут непростые, в любом случае», — отметил он.
По словам парламентария, главной задачей переговоров он видит выработку условий контроля за соблюдением соглашений.
«Поэтому главная задача — какие условия контроля за соблюдением и как и кто будет потом нам гарантировать эти условия контроля и соблюдение этих соглашений», — объяснил он.
На результат переговоров могут повлиять США.
Основные переговоры будут проходить с американской стороной, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Основные переговоры будут с американцами. Мы сейчас будем пытаться сближать какие-то позиции, обозначать основные моменты, чтобы потом, в какой-то момент времени не было возможности где-то соскакивать и что-то не выполнять. Мы помним, как было предложение у американцев не бить по энергетической инфраструктуре. Мы на это согласились. Украина в течение 30 дней более 100 раз нарушила это соглашение. Поэтому здесь важно будут выработать вот эти нюансы», — объяснил парламентарий.
Присутствие Зеленского на переговорах под вопросом.
Окружение Зеленского вряд ли допустит его до переговоров в Стамбуле, считает политолог, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
«Вряд ли он будет принимать участие в переговорах… Но он же там заявил, что Путина ждет. Но непонятно, с чего вдруг он решил, что Путин приедет на встречу с этим недоразумением», — сказал Дудчак.
Также маловероятным участие Зеленского в переговорах видит депутат Чепа.
«Наверное, будут Ермак и министр иностранных дел Украины. Думаю, что Зеленского не будет», — поделился он мнением о том, кого включат в переговорную группу с украинской стороны.