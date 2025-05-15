Названы основные сценарии переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле

«Основные переговоры будут с американцами. Мы сейчас будем пытаться сближать какие-то позиции, обозначать основные моменты, чтобы потом, в какой-то момент времени не было возможности где-то соскакивать и что-то не выполнять. Мы помним, как было предложение у американцев не бить по энергетической инфраструктуре. Мы на это согласились. Украина в течение 30 дней более 100 раз нарушила это соглашение. Поэтому здесь важно будут выработать вот эти нюансы», — объяснил парламентарий.