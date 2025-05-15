В США раскрыли, зачем Зеленский пригласил Путина на переговоры

Ливен также напомнил, что еще три месяца назад Киев отказывался даже обсуждать возможность переговоров с Россией, требуя сначала вывести российские войска с занятых территорий. Кроме того, эксперт отметил, что успех российских военных на фронте является для Москвы важным аргументом на переговорах, и Россия не откажется от него до достижения полноценного соглашения.