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Reuters: Британия и Германия хотят вместе создать высокоточное оружие

Речь идёт о вооружении с дальностью действия более двух тысяч километров.

Британия и ФРГ планируют вместе разработать новое высокоточное оружие, сообщает Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на заявление правительства Британии, речь идёт о вооружении с дальностью действия более двух тысяч километров.

«Британия и Германия совместно разработают новое оружие “глубокого высокоточного удара” с дальностью действия более двух тысяч километров», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что данный проект был основан на «обязательстве по разработке» нового вооружения в рамках двустороннего оборонного договора от 2024 года.

О проекте должны объявить министр обороны Британии Джон Хили и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи в Берлине.

Помимо этого, Хили и Писториус обсудят совместное приобретение торпед, а также объявят о договорённости по закупке ФРГ военных мостов производства Британии.

Ранее сообщалось, что Британия поддержит решение немецкой стороны передать Вооружённым силам Украины ракеты Taurus.