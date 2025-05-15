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Глава Крыма сообщил о готовности полуострова к «наземным операциям» ВСУ

Крым надёжно защищён от попыток проникновения Вооружённых сил Украины (ВСУ) с суши. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в интервью ТАСС. По его словам, российские спецслужбы и Армия России делают всё возможное для обеспечения безопасности.

Источник: Life.ru

«Можно с уверенностью сказать, что Крым полностью защищён с суши, никакая “наземная операция”, о которой время от времени говорят украинские “говорящие головы”, невозможна», — сказал он.

По оценке Аксёнова, в сравнении с началом спецоперации уровень безопасности Крыма вырос многократно. Системы противовоздушной обороны функционируют в круглосуточном режиме, все структуры взаимодействуют слаженно. Подразделения территориальной обороны «Барс-Крым» совместно с личным составом Минобороны РФ, силовых структур регулярно проводят учения.

А ранее суд вынес приговор Оксане Шевченко, которая оказалась в центре дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова. Ей назначили 10 лет лишения свободы. Ещё один фигурант дела Владимир Боднарь признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал раскрытию дела. Владимир Ананьев вину признавать отказался.