Более 80 жителей Газы погибли за сутки в результате массированных ударов Израиля

Министерство здравоохранения анклава уточнило, что 10 жителей погибли в Хан-Юнисе — городе на юге сектора. По информации репортёра Тарека Абу Аззума, интенсивность ударов возрастает. Он отметил, что основными целями становятся жилые постройки. По его словам, удары направлены на то, чтобы вынудить население покинуть северные районы.