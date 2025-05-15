При этом Москва с самого начала предлагала помощь и международному техническому расследованию, и Совместной следственной группе (ССГ). Однако российские аргументы проигнорировали, а Украину, которая вполне может быть виновником катастрофы, включили в группу. То есть образ России, как страны, якобы виновной в катастрофе, рисовался с самого начала. И этот процесс активно поддержала западная пресса.