Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что передаст семьям жертв катастрофы MH17 слова российского президента Владимира Путина. Глава государства выразил соболезнования и сочувствие семьям погибших.
«Путин всегда был последователен в этом», — указал Ибрагим. Он также пообещал проинформировать семьи жертв о словах, сказанных ему российским лидером.
Глава малазийского правительства сообщил, что обсудил с главой РФ решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушению «Боинга» рейса MH17 Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году.
По словам Ибрагима, Путин отверг обвинения в нежелании сотрудничать, но заявил, что Россия не будет работать с органами, которые не считает независимыми. Российский лидер призвал к независимому расследованию катастрофы.
«Я могу подтвердить, что опроверг то, что он якобы не готов сотрудничать. Однако он не считает возможным сотрудничать ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым», — пояснил премьер.
Напомним, что 17 июля 2014 года малайзийский Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины. В катастрофе погибли 298 человек. Расследование вела совместная группа под руководством Нидерландов, но без участия России.
При этом Москва с самого начала предлагала помощь и международному техническому расследованию, и Совместной следственной группе (ССГ). Однако российские аргументы проигнорировали, а Украину, которая вполне может быть виновником катастрофы, включили в группу. То есть образ России, как страны, якобы виновной в катастрофе, рисовался с самого начала. И этот процесс активно поддержала западная пресса.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россию не устраивают выводы ССГ. Российский лидер добавил, что Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что Москве представили в качестве доказательств вины России, РФ абсолютно не устраивает, там нет никаких доказательств.
Комментируя утверждение правительства Нидерландов о том, что Совет ИКАО признал Россию ответственной за катастрофу и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не признаёт результаты расследования крушения малайзийского Boeing MH17 в 2014 году, считая их ангажированными.