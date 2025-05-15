Рабкин: Уиткоффу может не хватить опыта при урегулировании конфликта на Украине

— Он может сблизить мнения Трампа и Путина, но это не значит, что он сблизит Россию и США, а тем более Россию и Украину. Опыт в недвижимости не всегда применим: речь не о торге, а о стратегических и экзистенциальных вопросах, — цитирует его слова «Лента.ru».