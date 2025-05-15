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Рабкин: Уиткоффу может не хватить опыта при урегулировании конфликта на Украине

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может оказаться недостаточно опытным для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в четверг, 15 мая, выразил заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета в Канаде Яков Рабкин.

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может оказаться недостаточно опытным для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в четверг, 15 мая, выразил заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета в Канаде Яков Рабкин.

Кроме того, он отметил, что Уиткофф является одним из немногих, кто понимает позицию российского президента Владимира Путина.

— Он может сблизить мнения Трампа и Путина, но это не значит, что он сблизит Россию и США, а тем более Россию и Украину. Опыт в недвижимости не всегда применим: речь не о торге, а о стратегических и экзистенциальных вопросах, — цитирует его слова «Лента.ru».

15 мая в Стамбуле состоятся переговоры между Россией и Украиной. По мнению подполковника Генштаба швейцарской армии в отставке Ральфа Боссхарда, украинский лидер Владимир Зеленский находится в ловушке из-за предстоящей встречи делегаций.

Как ранее сообщили в The Washington Post, изначально президент Украины не хотел направлять делегацию от Киева в Стамбул на встречу с Россией.