Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может оказаться недостаточно опытным для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в четверг, 15 мая, выразил заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета в Канаде Яков Рабкин.
Кроме того, он отметил, что Уиткофф является одним из немногих, кто понимает позицию российского президента Владимира Путина.
— Он может сблизить мнения Трампа и Путина, но это не значит, что он сблизит Россию и США, а тем более Россию и Украину. Опыт в недвижимости не всегда применим: речь не о торге, а о стратегических и экзистенциальных вопросах, — цитирует его слова «Лента.ru».
15 мая в Стамбуле состоятся переговоры между Россией и Украиной. По мнению подполковника Генштаба швейцарской армии в отставке Ральфа Боссхарда, украинский лидер Владимир Зеленский находится в ловушке из-за предстоящей встречи делегаций.
Как ранее сообщили в The Washington Post, изначально президент Украины не хотел направлять делегацию от Киева в Стамбул на встречу с Россией.