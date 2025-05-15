Кто такой Владимир Мединский, которого Путин назначил главой делегации для переговоров с Украиной

Мединский возглавил делегацию России для переговоров с Украиной.
Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для ведения переговоров с Украиной, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским. Соответствующее распоряжение подписано главой государства. В делегацию включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.
Кроме того, утвержден перечень экспертов, которые примут участие в переговорах с украинской стороной. В их число вошли первый замначальника управления информации Генштаба Виктор Зорин, замначальника управления президента по вопросам госполитики в гуманитарной сфере Марина Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, а также замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Сергей Шевцов. О том, кто такой Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, — в материале URA.RU.
Детство и начало карьеры.
Мединский родился в 1970 годуФото: Илья Московец © URA.RU.
Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела в Черкасской области Украинской ССР. Его отец, Ростислав Мединский, занимал должность в Министерстве обороны СССР, имеет звание полковника в отставке и в настоящее время работает советником председателя Российского военно-исторического общества. Мать Владимира по профессии врач-педиатр.
В начале 1980-х годов семья переехала в Москву. В 1992 году Мединский окончил факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России с отличием, а в 1994 году завершил обучение в аспирантуре этого же вуза.
Является доктором политических наук. В 2000 году в Российской академии государственной службы при Президенте РФ защитил диссертацию на тему: «Теоретико-методологические проблемы формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального информационного пространства».
Карьера и политика.
У Мединского есть образование журналистаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
В 2011 году Мединский защитил диссертацию в Российском государственном социальном университете по теме «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». В период с 1991 по 1992 год проходил стажировку в посольстве СССР в США, в Вашингтоне. В 1992 году совместно с коллегами по вузу, среди которых были Сергей Михайлов и Егор Москвин, основал PR-агентство «Корпорация “Я”», где оставался среди учредителей и руководителей до 1998 года.
С 1994 года вел преподавательскую деятельность в МГИМО МИД России, занимал должность профессора кафедры связей с общественностью факультета международной журналистики. В 1998—1999 годах работал советником по связям с общественностью руководителя Федеральной службы налоговой полиции Георгия Бооса, а впоследствии возглавил управление по информационной политике Министерства по налогам и сборам РФ, которое после реорганизации также возглавил Георгий Боос.
С 1999 по 2000 год занимал пост руководителя управления в центральном избирательном штабе блока «Отечество — Вся Россия», курируя вопросы региональных СМИ и внешней рекламы в субъектах РФ. В 2000—2002 годах исполнял обязанности советника заместителя председателя Государственной думы РФ III созыва Георгия Бооса. В период с 2002 по 2004 год возглавлял исполнительный комитет Московского регионального отделения партии «Единая Россия», а также руководил избирательным штабом партии по Москве.
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С 2003 по 2007 год являлся депутатом Госдумы РФ IV созыва, избранным 7 декабря 2003 года по федеральному списку партии «Единство и Отечество — Единая Россия» (с 24 декабря 2003 года — «Единая Россия»). Занимал должности зампреда комитетов Госдумы по информационной политике, по экономической политике, предпринимательству и туризму, входил во фракцию «Единая Россия». В 2004—2005 годах занимал пост заместителя руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».
С 2007 по 2011 год являлся депутатом Госдумы V созыва. Был избран 2 декабря 2007 года по федеральному списку «Единой России». В этот период был зампредом комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, а также председателем комитета по культуре. В декабре 2011 года баллотировался в депутаты Госдумы VI созыва от Курганской области по списку «Единой России», однако не прошел в парламент по итогам распределения мандатов.
С 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года возглавлял Министерство культуры России в правительстве Дмитрия Медведева, сменив на этом посту Александра Авдеева. После отставки правительства 15 января 2020 года исполнял обязанности главы ведомства вплоть до формирования нового кабинета министров под руководством Михаила Мишустина, в который не вошел.
С 5 июня 2012 года состоит в совете при президенте РФ по межнациональным отношениям. С марта 2013 года занимает пост председателя Российского военно-исторического общества. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» на всероссийском уровне. Входит в Союз писателей России.
В разные годы занимал должность президента Российской ассоциации по связям с общественностью (2006−2008), был членом правления фонда «Русский мир» (с 2011 года), входил в комиссию при президенте РФ по противодействию фальсификации истории (2010−2012).
По итогам декларационной кампании за 2018 год его доход составил 41 миллион 910 тысяч рублей, доход супруги — 41 миллион 752 тысячи рублей. Имеет чин государственного советника налоговой службы РФ II ранга (1999).
Награды, книги и личная жизнь.
Мединский женат, у него есть двое детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Награжден орденом Почета (2014), орденом Дружбы (2018), медалью П. А. Столыпина I степени (2018), трижды отмечен благодарностью президента РФ (2006, 2010, 2017), удостоен Почетной грамоты президента РФ (2015). Обладает званием Командора Ордена Культурных заслуг (Монако, 2015), а также орденом «Достык» II степени (Казахстан, 2016).
Является автором свыше ста публикаций по вопросам PR, рекламы и политологии, включая лекционный курс «Особенности русского пиара». Среди его книг — «Негодяи и гении PR: от Рюрика до Ивана III Грозного» (2008), «Мифы о России» (в трех томах; 2008), «Кризис» (в соавторстве с А. Е. Хинштейном; 2009), «Война. Мифы СССР. 1939−1945» (2011), «Стена» (2012) и другие.
Мединский свободно говорит на английском и чешском языках. Состоит в браке, воспитывает двух сыновей и двух дочерей. Супруга — Марина Олеговна, урожденная Никитина.
Учебник по истории.
Мединский является автором учебника по историиФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Учебник Мединского представляет собой унифицированную серию учебных изданий по истории России, предназначенную для общеобразовательных организаций. К числу авторов данной линейки относятся бывший министр культуры России Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Этот учебник стал первым в России пособием для учащихся старших классов, в котором содержание курсов отечественной и всемирной истории согласовано между собой. Комплект включает четыре тома: «История России» и «Всемирная история» для 10-го класса, а также «История России» и «Всемирная история» для 11-го класса.
В учебнике освещается период российской истории, начиная с окончания Второй мировой войны до наших дней. Особое внимание уделяется таким событиям, как конфликт на Донбассе в 2014—2022 годах и специальная военная операция России на территории Украины.
Мединский в беседе с РБК сообщил, что во время своей работы на посту министра культуры выступал с инициативой завершить изложение новейшей истории России в школьных учебниках на 1999 годе — моменте избрания Владимира Путина главой государства. Однако, как отметил Мединский, это предложение не встретило поддержки среди научного сообщества.
«Нет, ученые сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе “Новейшая история”. Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», — пояснил Мединский.
По его словам, с течением времени он изменил свою точку зрения, осознав, насколько активно история стала использоваться в политических целях. Мединский считает необходимым разъяснять школьникам причины неизбежности спецоперации. В интервью он напомнил о политике украинизации, проводившейся в годы советской власти, коллаборационизме на западноукраинских территориях в годы Великой Отечественной войны, а также о провозглашении независимости Украины без соблюдения предусмотренных законодательством СССР процедур.
Мединский выразил убеждение, что на Украине намеренно формируется альтернативная историческая реальность посредством переписывания прошлого. Помощник президента также подчеркнул, что не стоит обобщать и приписывать всем жителям Украины взгляды радикальных националистов.
Мединский об СВО.
Мединский говорил, что заключение мира с Украиной возможно при выполнении целей СВОФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В 2022 году Владимир Мединский заявил, что спасение российскими военнослужащими раненых бойцов ВСУ, оставленных своими сослуживцами, является главным символом, отражающим основную задачу российской спецоперации — обеспечение защиты и спасения людей. В подтверждение своих слов Мединский разместил в своем telegram-канале видеозапись, на которой российские солдаты переносят через заминированную территорию раненого украинского военнослужащего, оставленного своими коллегами. Российские военные доставили его на свои позиции для передачи медицинскому персоналу.
Одним из ключевых моментов видео стал короткий обмен репликами между российским военнослужащим и пострадавшим украинцем: солдат поинтересовался именем раненого, на что тот ответил, что его зовут Володя. Российский военнослужащий поддержал его словами: «Держись, Володя, все будет хорошо».
Мединский, комментируя данный эпизод, подчеркнул, что эта фраза воплощает суть и смысл российской спецоперации. По его словам, главная задача российских военных — спасать жизни и защищать близкую России Украину ради будущих поколений. Мединский отметил, что говорит об этом как уроженец Черкасской области и гражданин СССР по паспорту.
Кроме того, в 2023 года помощник президента России заявил, что глава Украины Владимир Зеленский мог бы предотвратить гибель сотен тысяч украинских военных, если бы согласился на мир с РФ на условиях, которые устраивали бы обе стороны. Мединский также обратил внимание на слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что вокруг Зеленского была сформирована группа советников, которые отговорили его от подписания соглашения. «Таким образом, шанс закончить войну был упущен», — добавил российский чиновник.
Глава российской делегации рассказал о требованиях Москвы к Украине в тот период. В рамках переговоров в Стамбуле российская сторона настаивала на признании Украиной российского суверенитета над Крымом, признании независимости республик Донбасса, отказе от вступления в НАТО, а также ряде гуманитарных пунктов, связанных с защитой русскоязычного населения Донбасса. Он подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу захвата Украины.
Тогда же Мединский отметил, что мирное соглашение с Украиной может быть достигнуто при условии реализации целей и задач спецоперации. Кроме того, он отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога с Киевом. Также он напомнил, что Зеленский отказался от мирного урегулирования: именно украинский президент подписал закон, запрещающий проведение переговоров с Россией.
Почему Мединский возглавляет делегацию РФ.
Переговоры в 2022 году.
Владимир Мединский также возглавлял делегацию в 2022 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В 2022 году Владимир Мединский был назначен представителем Москвы на переговорах с Киевом благодаря своим профессиональным качествам и высокой экспертной подготовке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Мединский обладает необходимыми деловыми компетенциями и значительным опытом, что делает его достойным кандидатом для ведения диалога с украинской стороной.
Песков также обратил внимание на статус Мединского как помощника главы государства, отметив, что это достаточно значимая должность в системе государственной власти. Отвечая на замечание о том, что ранее вопросами, связанными с Украиной, занимался заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, Песков уточнил: «Дмитрий Николаевич продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития республик Донбасса».
Переговоры в 2025 году.
В 2025 году Мединскому отведена роль потенциально закончить начатоеФото: Антон Белицкий © URA.RU.
Решение вернуть Мединского в Стамбул свидетельствует о стремлении России обеспечить преемственность в переговорном процессе. Такое мнение выразил историк и политолог Сергей Станкевич в разговоре с «Комсомольской правдой». По его словам, Кремль подчеркивает, что речь идет не о начале новых переговоров, а о возобновлении уже ранее начатого диалога. Кроме того, переговоры планируется продолжить в том же месте, где они были прерваны 15 мая 2022 года.
Помимо Станкевича, свое мнение о назначении Мединского главой российской делегации выразил и корреспондент RT Игорь Жданов, находящийся в данный момент в Стамбуле. По его мнению, этот шаг свидетельствует о том, что глава государства удовлетворен работой Мединского в качестве переговорщика в 2022 году. Журналист отметил, что Мединскому поручено продолжить ранее начатый процесс и, возможно, довести его до завершения.
Как считает Жданов, формат предстоящих переговоров, вероятнее всего, останется аналогичным тому, который был три года назад. Среди обсуждаемых вопросов могут фигурировать сокращение военного потенциала Украины и закрепление ее внеблокового статуса. Жданов также отметил, что, несмотря на попытки Украины усилить свои вооруженные силы, она вновь оказалась вынуждена вернуться к диалогу.
Кроме того, главный редактор медиахолдинга «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян также прокомментировала назначение помощника президента Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах с Украиной. В своем заявлении Симоньян отметила, что делегацию вновь возглавит Мединский, подчеркнув значимость повторения для достижения мастерства, а также обратилась к украинской стороне с призывом учиться на этом примере.
В то же время на Украине резко высказались о переговорах в Стамбуле. Советник главы киевской администрации Михаил Подоляк в интервью украинскому «Пятому каналу» заявил, что Владимир Зеленский не может проводить встречу с помощником президента России Владимиром Мединским в рамках переговоров в Турции. По его словам, участие Мединского вызывает вопросы относительно его статуса, что делает подобную встречу невозможной для главы государства.