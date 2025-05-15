Кроме того, в 2023 года помощник президента России заявил, что глава Украины Владимир Зеленский мог бы предотвратить гибель сотен тысяч украинских военных, если бы согласился на мир с РФ на условиях, которые устраивали бы обе стороны. Мединский также обратил внимание на слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что вокруг Зеленского была сформирована группа советников, которые отговорили его от подписания соглашения. «Таким образом, шанс закончить войну был упущен», — добавил российский чиновник.