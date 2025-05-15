В Новосибирской области избран новый президент Федерации футбола

— Не участвовал ни в одних выборах президента федераций региональных, где бы было пять кандидатов. Также новосибирскую организацию отличает много рациональных начинаний, все они с интересом изучаются Российским футбольным союзом. Самое главное, конечно, что губернатором региона подписано соглашение бессрочное по развитию футбола, которое вскоре будет подписываться главами минспорта РФ и РФС, и избранным сегодня президентом федерации. Это просто необходимо, чтобы еще больше вложений могло прийти в Новосибирскую область на развитие футбола.