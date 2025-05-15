В Новосибирской области избран новый президент Федерации футбола

В Новосибирске накануне состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция областной федерации футбола, одним из ключевых вопросов на которой стали выборы президента организации.
На должность претендовали пять кандидатов, уверенную победу одержал Артем Роговский, ранее исполнительный директор организации. Рабочая встреча прошла с участием представителей Российского футбольного союза, а также правительства региона.
Участников заседания приветствовал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов:
— Футбол является одним из самых массовых видов спорта. Все мы футбол любим, все мы в него играем и продолжим развивать это яркое спортивное направление. Министерство устраивает работа федерации, которая ведется последний год — и проводимые мероприятия на территории области, и растущее число занимающихся футболом. Благодарю за эту работу, отдельное слово благодарности представителям Российского футбольного союза, которые сегодня вместе с нами. Спасибо за то, что вы приехали.
Российский футбольный союз на конференции представили куратор Союза федераций футбола ЮФО/СКФО Станислав Жилкин и президент Межрегионального общественного объединения «Союз федераций футбола “Сибирь” Владимир Евтушенко. Как было отмечено, Новосибирская область стала единственным регионом со столь высокой активностью кандидатов.
— Не участвовал ни в одних выборах президента федераций региональных, где бы было пять кандидатов. Также новосибирскую организацию отличает много рациональных начинаний, все они с интересом изучаются Российским футбольным союзом. Самое главное, конечно, что губернатором региона подписано соглашение бессрочное по развитию футбола, которое вскоре будет подписываться главами минспорта РФ и РФС, и избранным сегодня президентом федерации. Это просто необходимо, чтобы еще больше вложений могло прийти в Новосибирскую область на развитие футбола.
Исполнительный директор НОФФ на встрече представил отчет о работе за год. Каждый из кандидатов на должность президента выступил с программой по развитию футбола в регионе. В ходе открытого голосования из 52 присутствовавших членов федерации 36 проголосовали в поддержку Артема Роговского.
— Более трех часов длилась работа заседания, хорошая явка, хорошая активность. Это говорит о том, что футбол в Новосибирской области жив, интересен и популярен. А мы хотим, чтобы он становился все лучше, и будем продолжать над этим работать — возрождать инфраструктуру, строить новые стадионы. Спасибо за поддержку Российскому футбольному союзу и министерству физической культуры и спорта области. Вместе мы точно сможем многое!
Представители РФС поздравили нового президента с победой, вручив футбольный мяч, на котором все присутствующие неравнодушные к будущему футбола, оставили на память свои автографы.