В зоне СВО погиб украинский актер и игрок в КВН Максим Нелипа

С начала конфликта в зоне боевых действий погибли и другие украинские актеры, воевавшие на стороне ВСУ. В феврале 2025 года стало известно о гибели Алексея Самойленко — актера Ровенского музыкально-драматического театра. Он участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Самойленко также снимался в популярных украинских сериалах, в том числе в «Доктор Вера» и «Прогулки в темноте».