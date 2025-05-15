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Премьер Малайзии пообещал передать слова Путина семьям жертв крушения МН17

Малайзийский лидер уточнил, что президент РФ выразил свои соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что передаст слова президента России Владимира Путина об авиакатастрофе с малайзийским рейсом MH17 семьям жертв этой трагедии.

Политик уточнил, что российский лидер выразил свои соболезнования родственникам погибших.

«Путин всегда был последователен в этом», — подчеркнул Ибрагим.

Премьер-министр в ходе своего визита в Москву обсуждал с президентом России решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО). По словам малазийского лидера, глава российского государства опроверг неготовность сотрудничать.

Вместе с тем, как отметил Ибрагим, Путин дал понять, что считает невозможным взаимодействие с теми органами, которые не являются независимыми. Премьер-министр Малайзии добавил, что российский лидер призвал провести детальное и честное расследование авиакатастрофы.

Напомним, ранее ИКАО назвала Россию ответственной за крушение самолёта, который выполнял рейс MH17, и обвинила РФ в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. После этого российское Министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором отметило, что виновником инцидента с малайзийским авиалайнером является киевский режим.

Авиалайнер, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.