Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что передаст слова президента России Владимира Путина об авиакатастрофе с малайзийским рейсом MH17 семьям жертв этой трагедии.
Политик уточнил, что российский лидер выразил свои соболезнования родственникам погибших.
«Путин всегда был последователен в этом», — подчеркнул Ибрагим.
Премьер-министр в ходе своего визита в Москву обсуждал с президентом России решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО). По словам малазийского лидера, глава российского государства опроверг неготовность сотрудничать.
Вместе с тем, как отметил Ибрагим, Путин дал понять, что считает невозможным взаимодействие с теми органами, которые не являются независимыми. Премьер-министр Малайзии добавил, что российский лидер призвал провести детальное и честное расследование авиакатастрофы.
Напомним, ранее ИКАО назвала Россию ответственной за крушение самолёта, который выполнял рейс MH17, и обвинила РФ в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. После этого российское Министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором отметило, что виновником инцидента с малайзийским авиалайнером является киевский режим.
Авиалайнер, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.