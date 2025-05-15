Напомним, ранее ИКАО назвала Россию ответственной за крушение самолёта, который выполнял рейс MH17, и обвинила РФ в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. После этого российское Министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором отметило, что виновником инцидента с малайзийским авиалайнером является киевский режим.