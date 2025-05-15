МИД Казахстана выразил обеспокоенность из-за депортации граждан из Грузии

В свою очередь, грузинская сторона информировала о значительном снижении фактов отказа во въезде в Грузию с начала мая т.г. и заверила о том, что это тенденция будет продолжена и в будущем, а также выразила готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории Грузии.