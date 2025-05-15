Дипломат с 20-летним стажем: кто такой Михаил Галузин, отправленный на переговоры в Стамбул

Галузин будет вести переговоры по ситуации на Украине.
Заместитель главы МИД России Михаил Галузин вошел в российскую делегацию по переговорам с Украиной и США в Стамбуле. Он начал работу в сфере дипломатии еще в 1983 году — он обладает значительным опытом работы как в самом министерстве, так и в посольстве, в частности — на азиатском направлении.
Его деятельность отмечена рядом государственных наград, а сам он не раз высказывался о положении дел как на фронте, так и в политике Украины и подчеркивал стремление России к мирному урегулированию конфликта. Подробнее о биографии, дипломатической карьере и ключевых заявлениях Галузина — в материале URA.RU.
Биография и карьера.
Образование.
Михаил Юрьевич Галузин родился 14 июня 1960 года в Москве. Высшее образование он получил в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова. Галузин свободно владеет японским и английским языками.
Работа в Японии.
Галузин долгое время работал в посольстве РФ в ЯпонииФото: Сергей Булкин/ТАСС.
Первый опыт зарубежной работы Галузин получил в посольстве СССР в Японии в 1983—1986 годах. В 1992—1997 годах он уже представлял интересы России в этой стране. С 1997 года Галузин возглавил отдел, а затем стал заместителем директора Второго департамента Азии МИД России. В 2001 году его назначили советником-посланником посольства России в Японии.
Руководящие должности в МИД.
В 2008 году Галузин возглавил департамент стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а в 2010-м стал директором Третьего департамента Азии МИД РФ. С 2012 по 2018 год он был чрезвычайным и полномочным послом России в Индонезии, Кирибати и Восточном Тиморе, а с 2013 года — и в Папуа-Новой Гвинее. Также он представлял Россию при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Возвращение в Японию и повышение в МИД.
В 2018 году Михаил Галузин был назначен послом России в Японии. В 2022 году по указу президента России Владимира Путина он был освобожден от этой должности и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. В его ведении находятся вопросы, связанные с Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Союзным Государством.
Дипломатические ранги и государственные награды.
Михаил Галузин с 2014 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Он награжден орденом Дружбы (2016), орденом Александра Невского (2020), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2025), а также знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет (2011).
Позиция по СВО на Украине.
Переговоры.
Галузин отмечал, что Россия ратует за мирное урегулирование конфликта, а Киев и Запад продолжают военную инициативуФото: Григорий Сысоев/РИА Новости.
Как заместитель главы МИД РФ, Галузин неоднократно высказывался по поводу спецоперации на Украине. В интервью ТАСС он подчеркнул, что Россия готова добиваться своих целей по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранению угроз безопасности России политико-дипломатическим путем. Галузин также отметил, что главным препятствием для урегулирования конфликта остается, по его словам, неконструктивная позиция Киева, который, по мнению дипломата, под влиянием Запада придерживается курса на военное поражение России. В интервью РИА Новости он подчеркивал, что российская сторона неоднократно отмечала решимость к мирному урегулированию конфликта, а вся военная инициатива по продолжению конфликта исходит от Киева и поддерживающего его Запада.
Западная поддержка Украины.
По оценке российского дипломата в 2024 году, ВСУ в значительной степени зависят от западной военной и финансовой поддержки. Галузин отметил, что обсуждение новых пакетов помощи Украине в ЕС и США идет непросто, а риторика западных партнеров становится более сдержанной. Тем не менее, страны НАТО продолжают поддерживать Киев, несмотря на растущие внутренние издержки.
Оценка ситуации после госпереворота.
Галузин дал оценку ситуации на Украине, сложившуюся спустя десять лет после госпереворота. Российский дипломат подчеркнул, что ожидания украинцев относительно реформ и улучшения жизни не оправдались, а страна, по его мнению, оказалась в состоянии глубокого кризиса и утратила самостоятельность, перейдя под внешнее управление.