Дипломат с 20-летним стажем: кто такой Михаил Галузин, отправленный на переговоры в Стамбул

Как заместитель главы МИД РФ, Галузин неоднократно высказывался по поводу спецоперации на Украине. В интервью ТАСС он подчеркнул, что Россия готова добиваться своих целей по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранению угроз безопасности России политико-дипломатическим путем. Галузин также отметил, что главным препятствием для урегулирования конфликта остается, по его словам, неконструктивная позиция Киева, который, по мнению дипломата, под влиянием Запада придерживается курса на военное поражение России. В интервью РИА Новости он подчеркивал, что российская сторона неоднократно отмечала решимость к мирному урегулированию конфликта, а вся военная инициатива по продолжению конфликта исходит от Киева и поддерживающего его Запада.