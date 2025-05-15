Украинский миллиардер Вадим Новинский заявил о намерении обнародовать компрометирующие материалы, касающиеся нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети.
По словам бизнесмена, готовящаяся к публикации информация будет содержать сведения о действиях высшего руководства Украины в первые дни специальной военной операции. Новинский отметил, что в ближайшее время определится с форматом и сроками обнародования этих данных.
Одновременно он предостерег главу киевского режима от высказывания в его адрес необоснованных обвинений, пообещав в противном случае обратиться в суд.
Особое внимание в своем заявлении миллиардер уделил критике деятельности Зеленского на посту президента. Он напомнил о двух основных задачах, которые, по его мнению, стояли перед украинским лидером: сохранение жизней граждан и государственности страны.
«Как показали прошедшие три года, он не выполнил ни одну, ни другую задачу», — заключил Новинский.
Прежде народный депутат Украины Александр Дубинский выступил с резкой критикой возможного участия Владимира Зеленского в следующих президентских выборах. В своём заявлении политик назвал потенциальное переизбрание действующего нелегитимного лидера катастрофой для страны.