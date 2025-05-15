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Мигранты будут трудиться по новому патенту в Петербурге и Ленобласти

Законопроект призван расширить возможности трудоустройства для мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает работающим мигрантам, получившим патент на работу в Петербурге, трудиться и в Ленобласти. Такое же нововведение коснется Москвы и Московской области.

Российское правительство внесло документ с изменениями в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в марте. Законопроект призван расширить возможности трудоустройства для мигрантов. Соответственно, больше возможностей получат и работодатели.

— Предлагается разрешить иностранцам, получившим патент в одном регионе, трудится и в соседнем, — говорится в пояснительной записке.

Важное условие для трудоустройства мигрантов в соседних регионах является соглашение между российскими субъектами. Необходимо, чтобы деятельность иностранцев была строго регламентирована.