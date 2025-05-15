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Премьер Малайзии Ибрагим опубликовал фото с прогулки по Москве

Политик отметил величие Красной площади и восхитился красотой собора Василия Блаженного.

Источник: Аргументы и факты

Находящийся в РФ с официальным визитом глава кабмина Малайзии Анвар Ибрагим прогулялся по Москве. Фото с прогулки премьер-министр опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что побывал на Красной площади, в парке «Зарядье» и на Москве-реке.

«Я ценю величие архитектуры вокруг Красной площади, исторического места, ставшего свидетелем важных событий Царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, и восхищаюсь красотой собора Василия Блаженного», — написал Ибрагим.

Напомним, визит в РФ премьер-министра Малайзии, начавшийся 13 мая, продлится до пятницы. В минувшую среду состоялась встреча Ибрагима с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером РФ.