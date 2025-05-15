Премьер Малайзии Ибрагим опубликовал фото с прогулки по Москве

Напомним, визит в РФ премьер-министра Малайзии, начавшийся 13 мая, продлится до пятницы. В минувшую среду состоялась встреча Ибрагима с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером РФ.