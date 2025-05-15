Грузия пообещала улучшить въезд для граждан Казахстана

Так, по данным пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана за 14 мая 2025 года, стороны обсудили широкий круг консульских вопросов, в том числе уголовно-правовое сотрудничество, экстрадицию, защиту прав граждан и соблюдение международных договоров.
Кроме того, казахстанская сторона выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде на территорию Грузии казахстанцев по прибытии и их последующей депортацией.
При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны.
В ответ грузинская сторона проинформировала о значительном снижении числа подобных случаев с начала мая 2025 года и заверила, что положительная тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.
Также представители Грузии выразили готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории страны.