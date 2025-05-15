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Аксенов: отмена санкций против Крыма положительно повлияет на экспорт

Однако республика успешно развивается и в условиях ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Крым успешно развивается в условиях санкций, однако их отмена положительно повлияет на развитие экспорта. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Конечно, Крым успешно развивается сейчас в условиях санкций. В то же время, мы бы приветствовали их отмену», — сказал руководитель региона агентству ТАСС.

По его словам, такие изменения положительно повлияют на развитие экспорта, морских портов, а также других направлений. Аксенов также добавил, что вопрос санкций связан не только с экономикой, но и со справедливостью. Он отметил, что крымчан таким образом пытаются наказать за выбор, который они сделали на референдуме в марте 2014 года.