Аксенов: отмена санкций против Крыма положительно повлияет на экспорт

По его словам, такие изменения положительно повлияют на развитие экспорта, морских портов, а также других направлений. Аксенов также добавил, что вопрос санкций связан не только с экономикой, но и со справедливостью. Он отметил, что крымчан таким образом пытаются наказать за выбор, который они сделали на референдуме в марте 2014 года.