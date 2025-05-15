Переговоры России и Украины в Стамбуле планируют начать около 10:00

Провести сегодня прямые переговоры предложил российский лидер Владимир Путин. Он выступил с таким обращением к Украине в минувшее воскресенье, 11 мая. Владимир Зеленский сначала ответил ультиматумом, потребовав длительного прекращения огня, но затем заявил, что будет ждать главу РФ в предложенном им месте — в Стамбуле.