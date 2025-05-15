Переговоры России и Украины в Стамбуле планируют начать около 10:00

Сегодняшние переговоры России и Украины в Стамбуле, направленные на урегулирование конфликта между странами, начнутся, как предполагается, около 10:00 (местное время совпадает с московским). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник.
По данным РИА Новости, встреча состоится в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула, где проходили предыдущие прямые переговоры между двумя странами в 2022 году.
Российская делегация уже прибыла в Стамбул, ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в составе команды — замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Провести сегодня прямые переговоры предложил российский лидер Владимир Путин. Он выступил с таким обращением к Украине в минувшее воскресенье, 11 мая. Владимир Зеленский сначала ответил ультиматумом, потребовав длительного прекращения огня, но затем заявил, что будет ждать главу РФ в предложенном им месте — в Стамбуле.