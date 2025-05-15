Стало известно, где пройдут переговоры российской и украинской делегаций

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине. Во время переговоров они также подняли тему инициативы президента России о начале прямых переговоров о конфликте с 15 мая в Стамбуле.