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Стало известно, где пройдут переговоры российской и украинской делегаций

Переговоры между делегациями России и Украины, как ожидается, состоятся в том же месте, где и в 2022 году. Об этом в четверг, 15 мая, сообщает РИА Новости.

Переговоры между делегациями России и Украины, как ожидается, состоятся в том же месте, где и в 2022 году. Об этом в четверг, 15 мая, сообщает РИА Новости.

— Переговоры пройдут там же, где и три года назад, — сообщил источник агентства.

В 2022 году переговоры проходили в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине. Во время переговоров они также подняли тему инициативы президента России о начале прямых переговоров о конфликте с 15 мая в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в свою очередь призвал того не упускать возникшую возможность для проведения прямых переговоров с Москвой.

Уточняется, что переговоры пройдут около 10:00 по местному времени (как и по московскому времени) за закрытыми для прессы дверями. Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для участия во встрече.