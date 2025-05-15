Константинов: Западу нельзя затягивать с признанием Крыма

Западу не стоит затягивать с официальным признанием Крыма российским. В этом уверен глава крымского парламента Владимир Константинов. Свое мнение политик высказал в беседе с журналистами РИА Новости.
«Западным странам нужно признать российский статус Крыма, а не затягивать с этим вопросом», — резюмировал чиновник.
Кроме того, Константинов считает, что это действие будет своеобразным сигналом для России, Украины и всего мира в том, что страны Запада наконец-то будут решать вопросы рационально и настроены поскорее завершить конфликт. А Москва удостоверится, что новые территории впоследствии тоже будут признаны.
Напомним, президент США Дональд Трамп не исключил, что страны Запада должны будут признать Крым российским, а также смириться с тем, что несколько областей Украины после справедливого референдума входят в состав РФ.
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Прямая-трансляция переговоров России и Украины в Стамбуле.