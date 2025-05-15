Константинов: Западу нельзя затягивать с признанием Крыма

Кроме того, Константинов считает, что это действие будет своеобразным сигналом для России, Украины и всего мира в том, что страны Запада наконец-то будут решать вопросы рационально и настроены поскорее завершить конфликт. А Москва удостоверится, что новые территории впоследствии тоже будут признаны.