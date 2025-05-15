Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим восхитился красотами Москвы

Визит Анвара Ибрагима в Россию стал продолжением активного диалога между двумя странами, начатого еще в 1967 году. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось расширение торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также открытие прямого авиасообщения и взаимодействие в рамках международных организаций. Визит был отмечен личными встречами с российским руководством и подписанием ряда соглашений.