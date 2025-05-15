Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим восхитился красотами Москвы

Анвар Ибрагим прогулялся по Москве.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился своими впечатлениями о столице России, отметив красоту Красной площади и живописные виды Москвы-реки. Он прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, а в среду у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожен красотой собора Василия Блаженного…», — написал премьер-министр в своем telegram-канале. Ибрагим также сообщил, что прогулялся по парку «Зарядье» и прошел по подвесному мосту, наслаждаясь красивыми видами Москвы-реки.
Визит Анвара Ибрагима в Россию стал продолжением активного диалога между двумя странами, начатого еще в 1967 году. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось расширение торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также открытие прямого авиасообщения и взаимодействие в рамках международных организаций. Визит был отмечен личными встречами с российским руководством и подписанием ряда соглашений.