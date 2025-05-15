В Стамбуле стартуют переговоры России и Украины. Онлайн-трансляция

В Турции 15 мая состоятся переговоры России и Украины.
В Стамбуле на 15 мая запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень членов российской делегации, которая будет участвовать в переговорах с Украиной. Руководителем делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU.
Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте». Переходите на платформу и смотрите видео — по ссылке.
11:45 Примерно в 13:00 по московскому времени в Турции запланирована первая встреча Владимира Зеленского с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РБК-Украина.
11:42 Предполагаемое время начала переговоров между российской и украинской делегациями было изменено. Как сообщил осведомленный источник РИА Новости, встреча сторон в Стамбуле, вероятно, состоится после обеда.
11:41 Представители СМИ из России, Украины, стран Европы и Соединенных Штатов собрались на побережье Босфора у дворца Долмабахче в Стамбуле в ожидании начала переговорного процесса. Соответствующие кадры появились в telegram-канале Shot.
11:39 Представители Украины сообщили изданию The Wall Street Journal, что готовы провести переговоры с российской стороной исключительно по вопросам реализации и мониторинга безоговорочного 30-дневного режима прекращения огня, предложенного администрацией Трампа. Киев поддержал эту инициативу о перемирии еще в марте.
11:36 Сам Эрдоган не намерен посещать Стамбул с целью участия в запланированных переговорах между Россией и Украиной. Как следует из официального расписания, опубликованного администрацией главы Турции, все мероприятия с участием Эрдогана будут проходить в Анкаре.
11:34 Владимир Зеленский намерен провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 15 мая, после чего примет решение относительно дальнейших действий на переговорах с Россией. Об этом агентству AFP сообщил высокопоставленный представитель.
11:33 В ночь на 15 мая американская валюта продемонстрировала снижение, в то время как российский рубль продолжил укрепляться на фоне предстоящих переговоров между Россией и Украиной. Такие данные приводит Центробанк России. Так, доллар США опустился до отметки 80,2 рубля — это минимальное значение за последние два года. В последний раз курс доллара находился ниже уровня 80,5 рубля в мае 2023 года.
11:28 Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Он вылетел в Анкару еще 13 мая. Зеленский заявил о своей готовности к личным переговорам с Владимиром Путиным, отметив, что альтернативные форматы обсуждения пока не рассматривались. Президент Украины уточнил, что не будет единственным представителем от Киева, однако подчеркнул важность достижения конкретных результатов, отметив, что любые переговоры должны завершаться практическим итогом. Кроме того, глава государства сообщил, что Киев ориентируется на формат прямого диалога с привлечением посредников, ранее озвученный Москвой и Вашингтоном на официальном уровне. Вместе с Зеленским Украину на переговорах представят руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава украинского МИД Андрей Сибига и замруководителя офиса президента Игорь Жовква.
11:14 Появились первые кадры из Стамбула, где будут проходить переговоры Москвы и Киева. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
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11:11 Вечером 14 мая Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждалась подготовка к предстоящим переговорам с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В мероприятии приняли участие не только члены российской делегации, ответственной за переговорный процесс, но и ключевые представители силовых ведомств страны. Среди присутствовавших были министр иностранных дел Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, а также командующие войсковыми группировками, задействованными в специальной военной операции.
11:01 Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, срок проведения переговоров между Россией и Украиной в Турции будет определяться динамикой обсуждений. Точная продолжительность встречи на данный момент не установлена.
10:32 Российская переговорная делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с представителями Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на собственный источник.
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10:27 Переговоры между Россией и Украиной могут состояться в стамбульском дворце Долмабахче — в том же месте, где проходила аналогичная встреча в 2022 году, пишет telegram-канал Zvezdanews. Начало переговоров запланировано на 10:00 по московскому времени. Переговорный процесс будет проходить в закрытом формате.