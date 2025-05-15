В Стамбуле стартуют переговоры России и Украины. Онлайн-трансляция

11:28 Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Он вылетел в Анкару еще 13 мая. Зеленский заявил о своей готовности к личным переговорам с Владимиром Путиным, отметив, что альтернативные форматы обсуждения пока не рассматривались. Президент Украины уточнил, что не будет единственным представителем от Киева, однако подчеркнул важность достижения конкретных результатов, отметив, что любые переговоры должны завершаться практическим итогом. Кроме того, глава государства сообщил, что Киев ориентируется на формат прямого диалога с привлечением посредников, ранее озвученный Москвой и Вашингтоном на официальном уровне. Вместе с Зеленским Украину на переговорах представят руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава украинского МИД Андрей Сибига и замруководителя офиса президента Игорь Жовква.