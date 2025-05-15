Лукашенко отреагировал на смерть экс-главы Уругвая Хосе Мухики, считавшегося самым бедным президентом в мире

Как писала «Комсомолка», лидер Уругвая, будучи президентом, не только жил на старенькой полуразвалившейся ферме в окрестностях столицы Монтевидео и ездил на Фольксвагене, которому было больше 20 лет, но и отдавал 90% своей президентской зарплаты, составляющей примерно 12 тысяч долларов в месяц, на благотворительность.