Лукашенко отреагировал на смерть экс-главы Уругвая Хосе Мухики, считавшегося самым бедным президентом в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Уругвая Яманду Орси в связи со смертью выдающегося политического деятеля, бывшего президента этой страны Хосе Мухики, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью узнали об уходе из жизни Хосе Мухики и выразил соболезнования гражданам Уругвая, близким Мухики.
«Он навсегда останется в памяти настоящим народным лидером, который полностью посвятил себя служению принципам социальной справедливости и равенства», — говорится в соболезновании.
Хосе Мухики руководил Уругваем с 2010 по 2015 год и негласно считался самым бедным президентом в мире. Он не дожил 7 дней до своего 90-летия.
Как писала «Комсомолка», лидер Уругвая, будучи президентом, не только жил на старенькой полуразвалившейся ферме в окрестностях столицы Монтевидео и ездил на Фольксвагене, которому было больше 20 лет, но и отдавал 90% своей президентской зарплаты, составляющей примерно 12 тысяч долларов в месяц, на благотворительность.
В свое время Мухика отсидел 14 лет в тюрьме за борьбу с военной хунтой.
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