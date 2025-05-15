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Переговоры России и Украины в Стамбуле пройдут во дворце Долмабахче

Делегация РФ уже прибыла в Стамбул.

Переговоры между Россией и Украиной, которые сегодня состоятся в Турции, пройдут в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, уже прибыла в Турцию. Со стороны РФ в переговорах также будут участвовать замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ожидается, что переговоры начнутся около 10:00 (местное время совпадает с московским). Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.

Возобновить прерванные Киевом в 2022 году прямые переговоры в Стамбуле предложил 11 мая президент РФ Владимир Путин. Владимир Зеленский сначала ответил ультиматумом, потребовав ввести режим прекращения огня, но позднее заявил, что будет ждать российского лидера в Турции.