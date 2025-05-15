Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

«У Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнерами, и она рассматривается как серьезное место проведения переговоров, а также… у вас (Турции) есть политики — министр иностранных дел, ваш президент, которые помогут довести эти переговоры до успешного завершения. Так что Турция здесь важна», — сказал он перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока.