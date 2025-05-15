Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция является подходящей площадкой, чтобы довести переговоры между РФ и Украиной «до успешного завершения».
«У Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнерами, и она рассматривается как серьезное место проведения переговоров, а также… у вас (Турции) есть политики — министр иностранных дел, ваш президент, которые помогут довести эти переговоры до успешного завершения. Так что Турция здесь важна», — сказал он перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока.
Рютте также выразил «осторожный оптимизм» в отношении потенциального успеха переговоров. «Мы должны посмотреть, что произойдет в ближайшие дни. Я по-прежнему испытываю осторожный оптимизм в отношении того, что если Россия тоже захочет… то в ближайшие пару недель возможно добиться каких-то прорывов. Я по-прежнему сохраняю осторожный оптимизм», — сказал он.