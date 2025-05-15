Над Ростовской и Белгородской областями сбили БПЛА. Военная операция, день 1177-й

Ночью средства ПВО уничтожили два БПЛА над Ростовской и Белгородской областями. Российская делегация уже прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. Они пройдут в том же месте, в котором состоялись в 2022 году. Минобороны Венгрии отрицает, что над территорией страны сбили украинский беспилотник. «Газета.Ru» вела хронику событий.