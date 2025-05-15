Над Ростовской и Белгородской областями сбили БПЛА. Военная операция, день 1177-й

09:37 Окончательных планов о контактах представителей МИД Турции с делегацией РФ в Стамбуле пока нет, сообщил официальный представитель МИД Турции.
09:23 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре в 13:00 по мск. Вероятно, Зеленский не будет присутствовать на переговорах с РФ в Стамбуле.
09:05 Президент РФ Владимир Путин накануне переговоров провел совещание по их подготовке. На нем присутствовала не только российская делегация, но и глава МИД Сергей Лавров, глава МО Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников — Песков.
09:03 Продолжительность возобновляющихся в Стамбуле российско-украинских переговоров будет зависеть от их хода, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.
08:56 ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов Telegram с террористическим и неонацистским контентом. У них нашли переписки с украинскими кураторами.
08:44 ⚡️Президент США Дональд Трамп не приедет на переговоры в Турцию, сообщил Fox News.
«После того как стало известно, что Путина нет в списке участников переговоров, американские официальные лица исключили президента [Трампа] из возможного списка участников», — сказано в сообщении.
08:39 ⚡️Переговоры РФ и Украины пройдут в резиденции президента Турции Долмабахче, там же они состоялись в 2022 году. Встреча начнется в 10:00 по мск.
08:35 Глава МИД Украины Андрей Сибига уже прибыл в Турцию и даже успел встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, пишет «Страна.ua».
08:23 Во время выполнения боевого задания погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, сообщила его жена. Он вступил в ВСУ в марте 2022 года.
08:13 Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул — ТАСС.
08:07 ⚡️В МО рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили два беспилотника над Ростовской и Белгородской областями.
08:03 Министерство обороны Венгрии опровергло сообщения о том, что венгерские истребители сбили украинский беспилотник на северо-востоке страны.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1177-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.