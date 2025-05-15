Премьер Катара Аль Тани: передача Boeing Трампу — не подарок, а соглашение

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что передача Boeing президенту США Дональду Трампу — это не подарок, а межправительственное соглашение. Если его сочтут незаконным, то передача самолета не состоится. Об этом рассказал политик в интервью изданию CNN.
«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747−8 для использования в качестве Air Force One (борта номер один в США — Прим. ред.)», — подытожил Аль Тани в разговоре с журналистами.
Напомним, передача Boeing вызвала много споров в США. В Штатах считают, что переоборудование подаренного самолета выльется в несколько миллионов долларов, а это необоснованные траты. Кроме того, демократы заподозрили катарцев в том, что они занимаются торговлей влиянием. Аль Тани подчеркнул, что если США что-то необходимо, Катар может помочь, не требуя ничего взамен, но если этот шаг будет признан «противозаконным», то катарцы его делать не будут.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп отказался от подаренного самолета Катаром. Отмечается, что его передадут ВВС США.