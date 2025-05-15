Премьер Катара Аль Тани: передача Boeing Трампу — не подарок, а соглашение

Напомним, передача Boeing вызвала много споров в США. В Штатах считают, что переоборудование подаренного самолета выльется в несколько миллионов долларов, а это необоснованные траты. Кроме того, демократы заподозрили катарцев в том, что они занимаются торговлей влиянием. Аль Тани подчеркнул, что если США что-то необходимо, Катар может помочь, не требуя ничего взамен, но если этот шаг будет признан «противозаконным», то катарцы его делать не будут.