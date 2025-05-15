Эрдоган не планирует встречи с делегациями РФ и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в четверг, 15 мая, в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на график турецкого лидера, который есть в распоряжении агентства.
Уточняется, что глава Турции будет работать в Анкаре, где примет украинского политика Владимира Зеленского.
Далее Эрдоган посетит конгресс-центр правящей Партии справедливости и развития (Ak parti) и Объединение торгово-промышленных палат и бирж страны (TOBB).
Напомним, в воскресенье, 11 мая, российский лидер Владимир Путин предложил прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. После этого президент США Дональд Трамп призвал киевский режим немедленно согласиться на предложение российского главы. Зеленский подтвердил, что планирует 15 мая приехать в Турцию.
В среду, 14 мая, стал известен состав российской делегации, в него вошли — помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Также Путин утвердил ряд экспертов от России.