Старт прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Главное

Состав команды Кремля, отправившейся в Стамбул, был публично оглашен только 14 мая около 23:00 по мск. Руководителем делегации назначен помощник российского лидера Владимир Мединский. Он возглавлял группу представителей Москвы на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, сообщает «Интерфакс».
От России в переговорах также примут участие заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин.
Вместе с группой переговорщиков из Москвы в Стамбул прибыла команда советников.
В ее составе:
- первый замначальника Управления информации Генштаба Вооружённых сил России Александр Зорин;
- заместитель главы управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреева;
- руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук;
- заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
14 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что заявление Владимира Путина о согласии России на переговоры в Стамбуле от 11 мая является актуальным, и засвидетельствовал, что команда Москвы будет готова к встрече с представителями украинской власти в Стамбуле 15 мая.
То, что Москва не раскрывала состав российской группы в Турции до 14 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обосновал отсутствием соответствующего распоряжения российского лидера.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, что переговорная команда формировалась исходя из предполагаемых вопросов, которые будут затронуты в ходе встречи с украинской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что намерен прибыть в Стамбул для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В Белом доме уточнили, что в момент переговоров Москвы и Киева в Турции будет находиться госсекретарь США Марко Рубио. Правда, официальной целью его визита является участие во встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Анталье. В Вашингтоне также сообщили о поездке в Турцию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и спецпосланника по Украине Кита Келлога.
В администрации российского президента на запрос «Интерфакса» рассказали, что российская сторона не планирует пока встреч с американскими эмиссарами Уиткоффом и Келлогом.
Ушаков уточнил для агентства, что Москве не был предоставлен перечень из 22 пунктов по урегулированию украинского кризиса, который был одобрен спецпосланниками американского президента.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что уверен в получении позитивной информации о решении российско-украинского конфликта. Политик добавил, что не отказывается от оперативного визита в Стамбул, если узнает, что Москва и Киев продемонстрируют уверенное движение к перемирию.
Возвращение к процессу прямых переговоров в Турции, которые были прекращены в 2022 году, инициировал российский лидер Владимир Путин. Он определил дату встречи делегаций России и Украины в Стамбуле — 15 мая. Лично участвовать в поездке в Турцию президент не планировал. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил 14 мая, что на четверг в рабочем расписании Путина значится ряд рабочих встреч.