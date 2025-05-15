Старт прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Главное

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что намерен прибыть в Стамбул для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В Белом доме уточнили, что в момент переговоров Москвы и Киева в Турции будет находиться госсекретарь США Марко Рубио. Правда, официальной целью его визита является участие во встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Анталье. В Вашингтоне также сообщили о поездке в Турцию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и спецпосланника по Украине Кита Келлога.