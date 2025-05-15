Кстовчане обратились к Юрию Шалабаеву с наболевшими вопросами

По его словам, он неплохо знаком и с городом, и районом в целом, потому что много лет ездит сюда к родственникам в гости и на природу.
«Теперь погружаюсь в жизнь Кстовского района с совершенно другой стороны. Предстоит много работы с местным руководством и при поддержке кстовчан», — написал градоначальник.
Ранее он заявил, что Кстовский район уже стал частью Нижнего Новгорода.
В Кстове Юрий Шалабаев посетил стройплощадку Центра культурного развития. Сдать объект должны к осени.
«Чтобы обещание не стало голословным, поручил регулярно докладывать мне о ходе работ», — отметил Шалабаев.
Также он обсудил с главой МСУ Иваном Улановым вопросы, касающиеся кстовского городского бюджета (в 2026-м бюджет Нижнего и Кстово будет уже единым).
В свою очередь, жители Кстова обратились к главе города со своими наболевшими вопросами.
«Юрий Владимирович, обратите пожалуйста внимание на состояние парков. По сравнению с парками в Нижнем Новгороде, есть ощущение, что в Кстово их почти не убирают», — написал на его странице пользователь с ником Мария Савельева. «Уборка общественных мест проводится ежедневно», — отметил на это аккаунт администрации Кстовского округа, попросив уточнить, о каком парке идет речь. «Обратите внимание на детскую больницу г. Кстово, 6-мкр. Подход к зданию “пешим” людям крайне затруднен. От ближней остановки нет даже тротуара, грязь и щебенка, ну как пройти… да еще с детьми», — пожаловалась Ирина Лебедева.
С аккаунта администрации Кстовского округа принесли извинения за временные неудобства и пообещали летом сделать подходные пути.
А пользователь с ником Елена Овчинникова обратила внимание на вывоз мусора.
«Мусор вовремя не вывозят, и рядом образуются огромные кучи, которые так и лежат — никто их не убирает», — заявила она.
В администрации ее попросили назвать конкретный адрес контейнерной площадки и прислать фотографии — чтобы было понятно, кому отправлять в работу — «Реал Кстово» или МБУ «Благоустройство».