Кстовчане обратились к Юрию Шалабаеву с наболевшими вопросами

«Юрий Владимирович, обратите пожалуйста внимание на состояние парков. По сравнению с парками в Нижнем Новгороде, есть ощущение, что в Кстово их почти не убирают», — написал на его странице пользователь с ником Мария Савельева. «Уборка общественных мест проводится ежедневно», — отметил на это аккаунт администрации Кстовского округа, попросив уточнить, о каком парке идет речь. «Обратите внимание на детскую больницу г. Кстово, 6-мкр. Подход к зданию “пешим” людям крайне затруднен. От ближней остановки нет даже тротуара, грязь и щебенка, ну как пройти… да еще с детьми», — пожаловалась Ирина Лебедева.