Переговоры в Стамбуле возобновятся с момента, где остановились: о чем успели договориться стороны в начале СВО

Договор между Россией и Украиной так и не был подписан в 2022 году.
Президент России Владимир Путин заявил, что стамбульские переговоры должны начаться с того момента, на котором они остановились в начале СВО в 2022 году. 15 июня 2024 года газета The New York Times впервые публиковала полный проект договора по разрешению украинского конфликта. Согласно ему, Украина становится нейтральным государством, создаются гарантии безопасности, а России переходит часть территорий. Полный анализ документа — в материале URA.RU.
Навигатор по статье.
Какие территории переходят РФ.
Гарантии безопасности.
Нейтралитет Украины.
Прекращение огня.
Ограничения для ВСУ.
Денацификация Украины.
Территориальный вопрос.
Перед началом спецоперации Россия признала ДНР и ЛНР. Позже республики попросили у РФ помощи, чтобы защититься от украинских обстреловФото: Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Позиция Украины.
Киев не признал за Россией Крым, который присоединился в результате референдума. Однако Украина предложила решить этот вопрос в течение 10−15 лет с помощью дипломатии. Киев обещал не использовать военные методы.
Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые находились под контролем ВС РФ, отходили бы России. «Точные контуры должны быть определены на встрече Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Однако она так и не состоялась», — говорится в материале.
Осенью 2022 года позиция Зеленского стала жестче. Он стал требовать, чтобы Украине отошли пять территорий России, которые были включены в состав в результате референдумов в 2014 и 2022 годах.
Позиция России.
В начале переговоров РФ настаивала, чтобы Украина отказалась от территориальных претензий к Донбассу. Касательно Крыма — Киев должен его признать.
После переговоров к России присоединились ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. 15 июня 2024 года Путин заявил, что переговоры могут начаться только в том случае, если ВСУ выйдут из новых регионов РФ.
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Гарантии безопасности.
Гарантии безопасности начинали бы действовать после нового военного конфликтаФото: Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Позиция Украины.
Для страны создается специальный механизм. Согласно ему, в случае начала военной кампании РФ, страны-гаранты, подписавшие документ, в срочном порядке собираются на консультации. После этого они могут:
применить военную силу;установить бесполетную зону;начать поставки оружия.
Позиция России.
Россия была согласна с этими предложениями. Однако она была против, чтобы страны-гаранты поставляли оружие и устанавливали бесполетную зону. Как пишет The New York Times, Россия просила включить в договор пункт про военное вмешательство.
В качестве гарантов в проекте значились США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия. Россия также хотела включить Белоруссию, а Украина — Турцию. Дали ли эти страны согласие, неясно, указывается в материале.
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Нейтралитет Украины.
Владимир Зеленский после переговор в Стамбуле стал больше настаивать на вступление Украине в НАТОФото: Фото: официальный сайт президента Украины.
Позиция России.
Москва настаивала, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, не размещала на своей территории западное вооружение и не проводила военные учения с другими странами. При этом РФ была не против, чтобы Украина вступила в Евросоюз.
Позиция Украины.
Страна предлагала навсегда стать нейтральным государством и прекратить действие международных договоров и соглашений, которые противоречили бы этому. Однако после переговоров в Стамбуле Киев сильно изменил свою риторику — он стал проситься в НАТО.
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Прекращение огня.
ВСУ после подписания договора должны были немедленно прекратить боевые действияФото: Фото: Официальный портал Киева.
Позиция России.
РФ заканчивает спецоперацию, когда большинство стран-гарантов подписывают договор. Украина также прекращает боевые действия.
Украина должна незамедлительно вывести войска. У России, наоборот, на это больше времени. Согласно договору, вывод ВС РФ должен обсуждаться на будущих консультациях, в которых бы участвовала ООН.
Позиция Украины.
Киев отказался от этих предложений, но не предоставил новых. Вместо этого украинские официальные лица указали на то, что Россия может прекратить боевые действия в любой момент.
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Ограничения для ВСУ.
Украина должна была отказаться от поставок западного вооружения, согласно документуФото: Фото: Marine Corps Sgt. Miguel Rosales / U.S. Department of Defense.
Позиция России.
Страна хотела, чтобы численность украинской армии не превышала 100 000 человек. Также были ограничения и по вооружениям: 47 минометов и 10 боевых вертолетов. Дальность удара из РСЗО — не выше 40 километров.
Позиция Украины.
Киев был согласен на это, однако с некоторыми отличиями. Например, касательно численности ВСУ. Украина предлагала, чтобы в ее армии служили 250 000 человек, а вооружение было таким: 1080 минометов и 60 боевых вертолетов. Дальность удара из РСЗО — 280 километров.
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Денацификация Украины.
Украина выступила против того, чтобы русский язык снова стал официальным в странеФото: Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Позиция России.
Страна выступала и продолжает выступать в пользу того, чтобы Украина отказалась от прославления нацистских пособников. А русский язык становится официальным наравне с украинским.
Позиция Украины.
Киев выступил резко против. Делегация утверждала на переговорах, что такие позиции якобы не имеют отношения к прекращению огня.
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В каких условиях обсуждался мир на Украине, почему новые попытки провалились.
Борис Джонсон выступал против подписания мирного договораФото: Фото: Официальный сайт президента Украины.
В 2022 году переговорный процесс зашел в тупик. Путин отмечал, что Киев был готов согласиться на российские условия, однако после он их отверг. Поводом стал отвод ВС РФ от Киева.
«Эти договоренности были положены на бумагу и парафированы в Стамбуле главой украинской переговорной делегации. Значит, устраивало такое решение вопроса киевские власти. Однако в дальнейшем Киев отказался от этих договоренностей», — заявил российский лидер.
Во время переговоров на Украину сильно давил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Он предлагал отказаться от прекращения огня. В МИД РФ отмечали, что Вашингтон и Лондон руками Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ. Поэтому, как говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова, западные страны теперь не могут открыто заявить о необходимости переговоров.
После этого Украина участвовала в нескольких саммитах по разрешению конфликта. Однако Россию на него не приглашали. 15 июня стартовала конференция в Швейцарии без России. При этом на него отказались ехать часть западных лидеров, которые поддерживают Киев, передает МК.RU. В Кремле не раз отмечали, что обсуждение конфликта невозможно без Москвы.
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Путин предложил возобновить переговоры.
Москва 11 мая 2025 года предложила Киеву возобновить прямые переговоры по урегулированию конфликта без предварительных условий, а также вернуться к диалогу с того момента, на котором он был прерван в 2022 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 13 мая.
«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причем без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», — заявил глава государства.
В Кремле отмечают, что не исключают достижение соглашения о реальном перемирии, при условии выполнения обязательств со стороны Украины. Представители российской стороны напомнили, что ранее ВСУ неоднократно нарушали условия мирных инициатив, выдвигаемых Москвой. В случае согласия Киева на новые переговоры стороны намерены сосредоточиться на поиске устойчивых механизмов прекращения огня и дальнейшем продвижении процесса мирного урегулирования.