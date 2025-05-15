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Песков: длительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Продолжительность возобновляющихся в Стамбуле российско-украинских переговоров будет зависеть от их хода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — ответил он на вопрос, запланированы ли переговоры только на 15 мая или могут длиться несколько дней по необходимости.

Состав делегации для прямых и безусловных переговоров между Москвой и Киевом был назначен накануне. Как и в 2022 году, главой делегации назначен помощник президента РФ Владимир Мединский.

Провести встречу на уровне делегаций 15 мая Киеву предложил президент РФ Владимир Путин. Как пояснял помощник главы государства Юрий Ушаков, это станет возобновлением прерванных весной 2022 года переговоров, которые велись между Москвой и Киевой, но были сорваны с подачи тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.