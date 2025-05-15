Алаудинов: большинство пленных бойцов ВСУ погибли из-за атак сослуживцев

«Наверное, вывести каждого пленного с передовых позиций — всегда был риск для наших ребят. Можем сказать, что пленных было намного больше. То есть их, наверное, было бы в разы больше, если бы украинские формирования всегда не ставили целью уничтожить именно тех бойцов, которые вообще хотели или сдались в плен. То есть взять в плен украинских солдат было, наверное, не так тяжело, как вывести их с передовой», — рассказал Алаудинов.