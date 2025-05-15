Алаудинов: большинство пленных бойцов ВСУ погибли из-за атак сослуживцев

Большая часть попавших в плен украинских военных погибла от атак своих же сослуживцев, когда их эвакуировали с линии соприкосновения. Об этом сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Наверное, вывести каждого пленного с передовых позиций — всегда был риск для наших ребят. Можем сказать, что пленных было намного больше. То есть их, наверное, было бы в разы больше, если бы украинские формирования всегда не ставили целью уничтожить именно тех бойцов, которые вообще хотели или сдались в плен. То есть взять в плен украинских солдат было, наверное, не так тяжело, как вывести их с передовой», — рассказал Алаудинов.
О таком примере рассказал один из самих военнопленных, которые сдались бойцам 83-й бригады Воздушно-десантных войск в составе группировки войск «Север». По словам солдата, сослуживцы пытались ликвидировать его и других украинских военных с помощью миномета и FPV-дронов, когда проводилась их эвакуация.