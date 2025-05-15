И. Метшин: «В семье мы учимся уважению, терпению, умению прощать, заботиться друг о друге»

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Международным днем семьи, который отмечается 15 мая.
"Поздравляю вас с Международным днем семьи — праздником, который напоминает нам о главных ценностях жизни: любви, поддержке и взаимопонимании. В семье мы учимся уважению, терпению, умению прощать, заботиться друг о друге. Это наш надежный тыл, источник тепла и вдохновения, место, где рождаются самые светлые чувства и создаются незабываемые воспоминания. Ведь именно в семье мы находим силы для преодоления жизненных испытаний и вдохновение для достижения новых высот.
Каждый член семьи играет свою уникальную роль: родители — это опора и мудрость, дети — радость и надежда на будущее. Вместе мы справляемся с трудностями и радуемся победам, поддерживаем друг друга при любых обстоятельствах.
Желаю каждой семье крепкого здоровья, гармонии и счастья! Пусть в ваших домах всегда царят уют, взаимное уважение и забота!" — говорится в поздравлении.