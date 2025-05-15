И. Метшин: «В семье мы учимся уважению, терпению, умению прощать, заботиться друг о друге»

"Поздравляю вас с Международным днем семьи — праздником, который напоминает нам о главных ценностях жизни: любви, поддержке и взаимопонимании. В семье мы учимся уважению, терпению, умению прощать, заботиться друг о друге. Это наш надежный тыл, источник тепла и вдохновения, место, где рождаются самые светлые чувства и создаются незабываемые воспоминания. Ведь именно в семье мы находим силы для преодоления жизненных испытаний и вдохновение для достижения новых высот.