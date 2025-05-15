Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

«Наша область стала первым регионом в России, где с 1994 года начали отмечать этот праздник. По сложившейся традиции участниками праздничных мероприятий становятся семьи из всех муниципальных образований региона. Особое внимание сегодня — семьям участников СВО», — сказал губернатор.