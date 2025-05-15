Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

Сегодня, 15 мая 2025 года, отмечается Международный день семьи. С этим праздником жителей Самарской области поздравил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Наша область стала первым регионом в России, где с 1994 года начали отмечать этот праздник. По сложившейся традиции участниками праздничных мероприятий становятся семьи из всех муниципальных образований региона. Особое внимание сегодня — семьям участников СВО», — сказал губернатор.
Власти Самарской области уделяют особое внимание семейной политике. За последние 15 лет число многодетных семей в регионе увеличилось почти в четыре раза и достигло 42 тысяч. 25 жительниц губернии удостоены звания «Мать-героиня», 17 семей награждены президентским орденом «Родительская слава», 19 — медалью ордена.
С 2025 года в Самарской области реализуют нацпроект «Семья». Он направлен на улучшение демографической ситуации, на поддержку рождаемости и многодетности. Также 2025-й объявлен в регионе Годом многодетной семьи.
«Мы и впредь будем создавать все условия для эффективного решения социально-демографических задач, делать все, чтобы у нас было больше крепких, счастливых, благополучных семей», — отметил Вячеслав Федорищев.
Губернатор пожелал самарцам семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия.