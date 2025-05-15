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Должностные лица Всебелорусского народного собрания получат доступ к госсекретам

Руководство ВНС получит доступ к госсекретам.

Источник: Комсомольская правда

Председатель, члены президиума Всебелорусского народного собрания могут получить допуск к государственным секретам, сообщает Sputnik.by со ссылкой на члена Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаила Оксенюка.

Парламентарии рассматривают закон о допуске к государственным секретам, и в основном он связан с предоставлением допуска должностным лицам ВНС, которое принимает решение по всем стратегическим вопросам развития страны, отметил Михаил Оксенюк.

Напомним, в апреле 2024 на седьмом Всебелорусском народном собрании председателем этого органа избран президент Беларуси Александр Лукашенко, зампредседателя — Александр Косинец. Были избраны и 14 членов Президиума ВНС.

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