Должностные лица Всебелорусского народного собрания получат доступ к госсекретам

Председатель, члены президиума Всебелорусского народного собрания могут получить допуск к государственным секретам, сообщает Sputnik.by со ссылкой на члена Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаила Оксенюка.
Парламентарии рассматривают закон о допуске к государственным секретам, и в основном он связан с предоставлением допуска должностным лицам ВНС, которое принимает решение по всем стратегическим вопросам развития страны, отметил Михаил Оксенюк.
Напомним, в апреле 2024 на седьмом Всебелорусском народном собрании председателем этого органа избран президент Беларуси Александр Лукашенко, зампредседателя — Александр Косинец. Были избраны и 14 членов Президиума ВНС.
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