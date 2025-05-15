Кремль показал видео совещания у Путина перед переговорами с Украиной

Президент Владимир Путин 14 мая провел совещание, которое было посвящено переговорам России и Украины в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Совещание прошло накануне вечером, перед отлетом российской делегации в Турцию. На совещании присутствовали члены российской переговорной группы, а также:
- глава МИД России Сергей Лавров;
- глава Минобороны Андрей Белоусов;
- руководитель Росгвардии Виктор Золотов;
- секретарь Совбеза Сергей Шойгу,
- начальник Генштаба Валерий Герасимов;
- директор ФСБ Александр Бортников.
В совещании также приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции.
Кремль показал кадры с начала совещания. На них президент Путин заходит в зал совещаний, за столом видны военные и министры на встрече.