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Кремль показал видео совещания у Путина перед переговорами с Украиной

Президент Владимир Путин 14 мая провел совещание, которое было посвящено переговорам России и Украины в Турции.

Президент Владимир Путин 14 мая провел совещание, которое было посвящено переговорам России и Украины в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Совещание прошло накануне вечером, перед отлетом российской делегации в Турцию. На совещании присутствовали члены российской переговорной группы, а также:

  • глава МИД России Сергей Лавров;
  • глава Минобороны Андрей Белоусов;
  • руководитель Росгвардии Виктор Золотов;
  • секретарь Совбеза Сергей Шойгу,
  • начальник Генштаба Валерий Герасимов;
  • директор ФСБ Александр Бортников.

В совещании также приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Кремль показал кадры с начала совещания. На них президент Путин заходит в зал совещаний, за столом видны военные и министры на встрече.