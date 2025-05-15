Назначен зампредседателя Госкомитета Башкирии по науке

Азат Адифович Фаттахов родился в 1977 году в Салаватском районе. Окончил с отличием Академию ВЭГУ. В 2001—2004 годы обучался в очной аспирантуре Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук (ИСЭИ УНЦ РАН). В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Занимал руководящие должности в вузах региона: в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии был директором института и проректором, возглавлял Башкирский экономико-юридический колледж, нефтекамский филиал Башкирского государственного университета.