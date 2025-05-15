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Назначен зампредседателя Госкомитета Башкирии по науке

Назначен заместитель председателя Государственного комитета Башкирии по науке и высшему образованию. Им стал Азат Фаттахов, следует из сообщения на сайте ведомства.

Источник: Башинформ

До нынешнего назначения он трудился в должности заместителя руководителя Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

Азат Адифович Фаттахов родился в 1977 году в Салаватском районе. Окончил с отличием Академию ВЭГУ. В 2001—2004 годы обучался в очной аспирантуре Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук (ИСЭИ УНЦ РАН). В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Занимал руководящие должности в вузах региона: в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии был директором института и проректором, возглавлял Башкирский экономико-юридический колледж, нефтекамский филиал Башкирского государственного университета.

Госкомитет Башкирии по науке и высшему образованию создали в марте 2025 года в результате реорганизации министерства образования и науки. Главой новой структуры стала Светлана Мустафина, бывший проректор Уфимского университета науки и технологий.