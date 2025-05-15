Полпред в УрФО Артем Жога рассказал о «тумане гражданской жизни» и переходе в политику

Кроме того, полпред рассказал, что при назначении на высокий пост ему помогли знания, которые Артем Жога получил во время обучения по программе «Время героев», а также поддержка наставников и коллег. Полпред также обратился к полуфиналистам конкурса. «Не стесняйтесь узнавать новое, задавать вопросы, главное — учитесь учиться и коммуницировать со своими коллегами как по горизонтали, так и по вертикали», — напутствовал Артем Жога.