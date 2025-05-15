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Полпред в УрФО Артем Жога рассказал о «тумане гражданской жизни» и переходе в политику

Полпред в УрФО Артем Жога дал советы ветеранам СВО, как заниматься политикой.

Источник: ЕАН

Полпред в УрФО Артем Жога поучаствовал в панельной дискуссии на конкурсе «Лидеры России. Политика», среди полуфиналистов которого есть ветераны СВО. Полковник рассказал участникам дискуссии о том, как ощутил переход в политику, сообщает telegram-канал «УрФО_ИНФО».

«Есть такое выражение — “туман гражданской жизни”. Свой первый “туман” я поймал, когда попал в кабинет председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики. В армии как: открыл Устав, там все должностные инструкции прописаны. В гражданской службе нет инструкций на все случаи жизни.

Спасибо военной закалке и моим командирам: Арсену Павлову, моему сыну Володе, которые умели преодолевать такие моменты. Опыт, который я приобрел за девять лет боевых действий, помог мне справиться с новым вызовом на гражданской службе", — рассказал Артем Жога.

Кроме того, полпред рассказал, что при назначении на высокий пост ему помогли знания, которые Артем Жога получил во время обучения по программе «Время героев», а также поддержка наставников и коллег. Полпред также обратился к полуфиналистам конкурса. «Не стесняйтесь узнавать новое, задавать вопросы, главное — учитесь учиться и коммуницировать со своими коллегами как по горизонтали, так и по вертикали», — напутствовал Артем Жога.