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В Казани откроют генконсульство Беларуси

Правительство России дало на это официальное разрешение.

Источник: Комсомольская правда

После встречи зам главы МИД России Евгения Иванова с его белорусским коллегой Евгением Шестаковым было объявлено, что правительство РФ дало официальное разрешение на открытие генконсульств в Казани и Уфе. Это должно укрепить сотрудничество между странами.

Эта не единственная тема, которая обсуждалась на встрече. Так, например, были подняты вопросы о взаимном признании виз и защите интересов, прав граждан России и Беларуси за рубежом.

Напомним, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором палестинской провинции Хеврон Халедом Дудином. Высокий гость прибыл в составе делегации для участия в форуме KazanForum 2025.