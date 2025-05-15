В Казани откроют генконсульство Беларуси

После встречи зам главы МИД России Евгения Иванова с его белорусским коллегой Евгением Шестаковым было объявлено, что правительство РФ дало официальное разрешение на открытие генконсульств в Казани и Уфе. Это должно укрепить сотрудничество между странами.
Эта не единственная тема, которая обсуждалась на встрече. Так, например, были подняты вопросы о взаимном признании виз и защите интересов, прав граждан России и Беларуси за рубежом.
Напомним, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором палестинской провинции Хеврон Халедом Дудином. Высокий гость прибыл в составе делегации для участия в форуме KazanForum 2025.