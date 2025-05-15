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Путин поздравил краснодарского школьника, победившего в Международной олимпиаде по химии в Бразилии

В Краснодаре встретили 17-летнего Никиту Маслюка, который завоевал золотую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

Источник: Пресс-служба Президента России

Интеллектуальный конкурс проходил в Бразилии. Школьника встречали его родные и близкие, министр образования и науки Кубани Елена Воробьёва и глава Краснодара Евгений Наумов.

Как рассказал мэр краевой столицы в соцсетях, президент России Владимир Путин направил Никите и другим победителям поздравительную телеграмму. По словам Наумова, у школьника большое будущее.

Глава Краснодара выразил уверенность, что парень выберет путь в науке. Евгений Наумов также поблагодарил семью школьника, педагогов из гимназии № 92 и наставников за их вклад в развитие юного таланта.

Маслюк планирует поступать в Московский государственный университет. «Но конечно, мы всегда будем ждать его на малой Родине. Желаю успехов!» — заключил мэр.