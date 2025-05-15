Путин поздравил краснодарского школьника, победившего в Международной олимпиаде по химии в Бразилии

Интеллектуальный конкурс проходил в Бразилии. Школьника встречали его родные и близкие, министр образования и науки Кубани Елена Воробьёва и глава Краснодара Евгений Наумов.
Как рассказал мэр краевой столицы в соцсетях, президент России Владимир Путин направил Никите и другим победителям поздравительную телеграмму. По словам Наумова, у школьника большое будущее.
Глава Краснодара выразил уверенность, что парень выберет путь в науке. Евгений Наумов также поблагодарил семью школьника, педагогов из гимназии № 92 и наставников за их вклад в развитие юного таланта.
Маслюк планирует поступать в Московский государственный университет. «Но конечно, мы всегда будем ждать его на малой Родине. Желаю успехов!» — заключил мэр.