Судья, решавшая судьбу дочери экс-мэра Самары, нашла новое место работы

Напомним, Ольга Гороховик работает в Ленинском районом суде больше 15 лет. С поста судьи ушла в феврале 2025 года. В этой должности она успела рассмотреть несколько громких дел. В частности, именно Ольга Гороховик вынесла приговор Людмиле Тарховой, которую обвиняли в вымогательстве 200 млн рублей у депутата губернской думы Александра Милеева. Она назначила дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова, которого убили вместе с женой этой зимой, семь лет колонии.