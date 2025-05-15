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Судья, решавшая судьбу дочери экс-мэра Самары, нашла новое место работы

Ольга Гороховик, которая рассматривала дело Людмилы Тарховой, осталась работать в Ленинском райсуде, но в новой должности.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно новое место работы судьи, которая рассматривала дело дочери бывшего мэра Самары Людмилы Тарховой. Речь идет об Ольге Гороховик, которая ранее работала судьей Ленинского районного суда.

Судя по всему, Ольга Гороховик продолжила работать в этом же учреждении, но уже на другой должности. Согласно информации на сайте инстанции, она стала начальником отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам.

Напомним, Ольга Гороховик работает в Ленинском районом суде больше 15 лет. С поста судьи ушла в феврале 2025 года. В этой должности она успела рассмотреть несколько громких дел. В частности, именно Ольга Гороховик вынесла приговор Людмиле Тарховой, которую обвиняли в вымогательстве 200 млн рублей у депутата губернской думы Александра Милеева. Она назначила дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова, которого убили вместе с женой этой зимой, семь лет колонии.