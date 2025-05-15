Рамзан Кадыров назвал Минниханова мудрым и дальновидным политиком

Делегацию возглавил министр ЧР по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, также в нее вошли вице-премьер и министр финансов ЧР Султан Тагаев и первый заместитель главы ЧР Умар Даудов. В начале беседы татарстанскому лидеру были переданы теплые слова приветствия от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом Ахмат Кадыров сообщил в своем Телеграм-канале.
«Рустам Минниханов — мудрый, грамотный и дальновидный политик. Под его руководством Республика Татарстан демонстрирует активное развитие и добивается впечатляющих успехов во многих сферах», — говорится в сообщении.
Кадыров отметил, что в регионе для граждан созданы прекрасные условия, которые заслуживают самых высоких похвал. Чеченская Республика стремится перенимать опыт Татарстана в решении некоторых вопросов.
В завершение встречи Рустам Минниханов передал слова благодарности и ответного приветствия Рамзану Кадырову. Делегация поблагодарила татарстанскую сторону за радушный прием.