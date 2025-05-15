Рамзан Кадыров назвал Минниханова мудрым и дальновидным политиком

Делегацию возглавил министр ЧР по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, также в нее вошли вице-премьер и министр финансов ЧР Султан Тагаев и первый заместитель главы ЧР Умар Даудов. В начале беседы татарстанскому лидеру были переданы теплые слова приветствия от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом Ахмат Кадыров сообщил в своем Телеграм-канале.