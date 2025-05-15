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Рамзан Кадыров назвал Минниханова мудрым и дальновидным политиком

В Казани состоялась встреча представителей Чеченской Республики с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Источник: ИА Татар-информ

Делегацию возглавил министр ЧР по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, также в нее вошли вице-премьер и министр финансов ЧР Султан Тагаев и первый заместитель главы ЧР Умар Даудов. В начале беседы татарстанскому лидеру были переданы теплые слова приветствия от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом Ахмат Кадыров сообщил в своем Телеграм-канале.

«Рустам Минниханов — мудрый, грамотный и дальновидный политик. Под его руководством Республика Татарстан демонстрирует активное развитие и добивается впечатляющих успехов во многих сферах», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что в регионе для граждан созданы прекрасные условия, которые заслуживают самых высоких похвал. Чеченская Республика стремится перенимать опыт Татарстана в решении некоторых вопросов.

В завершение встречи Рустам Минниханов передал слова благодарности и ответного приветствия Рамзану Кадырову. Делегация поблагодарила татарстанскую сторону за радушный прием.