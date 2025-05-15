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СМИ: переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаются после обеда

Делегации России и Украины начнут переговоры в Стамбуле «ориентировочно после обеда», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным ТАСС, переговоры делегаций изначально ожидались не утром, а ближе ко второй половине дня.

Источник: Engin Yapici/CC0

Неназванный высокопоставленный чиновник заявил AFP, что президент Украины Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Россией после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский сегодня находится с визитом в Анкаре.

Владимир Путин накануне поздно вечером утвердил состав делегации на переговоры с Украиной. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. Российские дипломаты уже прибыли в Стамбул. Москва рассматривает эти переговоры как продолжение переговорного процесса, начатого три года назад в том же Стамбуле, Киев ставит главной целью установление 30-дневного перемирия.