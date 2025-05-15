СМИ: переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаются после обеда

Владимир Путин накануне поздно вечером утвердил состав делегации на переговоры с Украиной. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. Российские дипломаты уже прибыли в Стамбул. Москва рассматривает эти переговоры как продолжение переговорного процесса, начатого три года назад в том же Стамбуле, Киев ставит главной целью установление 30-дневного перемирия.