19 мая агитпоезд минобороны прибудет в Красноярск

Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» состоит из тематических вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота. Кроме того, в составе поезда представлены четыре железнодорожные платформы с образцами военной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения специальной военной операции, в том числе бронетранспортёры и бронеавтомобили производства стран НАТО.