19 мая агитпоезд минобороны прибудет в Красноярск

Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» состоит из тематических вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота. Кроме того, в составе поезда представлены четыре железнодорожные платформы с образцами военной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения специальной военной операции, в том числе бронетранспортёры и бронеавтомобили производства стран НАТО.
Собравшиеся на перроне вокзала жители города смогут увидеть выступление концертной бригады поезда и творческих коллективов Красноярского края, а также показательную демонстрацию строевых приёмов с оружием под аккомпанемент военного оркестра.
Масштабный проект минобороны, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предусматривает остановку агитпоезда в 75 городах России. Акция направлена на сохранение исторической памяти и поддержку наших героев, защищающих Отечество.
Красноярцы смогут посетить агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» 19 мая до 14:30.
Отметим, что завершится акция 3 июля.