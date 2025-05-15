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19 мая агитпоезд минобороны прибудет в Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярск на один день прибудет уникальный агитпоезд министерства обороны Российской Федерации, который 19 апреля выехал из Москвы с Киевского вокзала.

Источник: Общественная палата Красноярского края

Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» состоит из тематических вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота. Кроме того, в составе поезда представлены четыре железнодорожные платформы с образцами военной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения специальной военной операции, в том числе бронетранспортёры и бронеавтомобили производства стран НАТО.

Собравшиеся на перроне вокзала жители города смогут увидеть выступление концертной бригады поезда и творческих коллективов Красноярского края, а также показательную демонстрацию строевых приёмов с оружием под аккомпанемент военного оркестра.

Масштабный проект минобороны, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предусматривает остановку агитпоезда в 75 городах России. Акция направлена на сохранение исторической памяти и поддержку наших героев, защищающих Отечество.

Красноярцы смогут посетить агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» 19 мая до 14:30.

Отметим, что завершится акция 3 июля.