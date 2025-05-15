Районы Красноярского края всё же объединят

Закон прошёл экспертизу со стороны экспертно-правового управления, прокуратуры. Между первым и вторым чтением прошли встречи депутатов с жителями практически в каждом районе. Собраны замечания и пожелания жителей. Объёмную поправку внёс губернатор Красноярского края на основании обращений из территорий, а именно — сохранение идентичности в названиях округов, нюансы организации работы в переходный период. Отметим, что до принятия собственных Уставов муниципальные округа будут руководствоваться положениями настоящего закона в части норм, порядка формирования представительных органов, избрания глав муниципальных округов, работы над бюджетом округов на 2026 год.