Районы Красноярского края всё же объединят

Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали во втором чтении пакет законов о переходе региона на одноуровневую систему организации местного самоуправления.
Регион перейдёт на одноуровневую систему организации местного самоуправления в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Добавим, что он вступит в силу 19 июня.
В Красноярском крае на данный момент 472 муниципальных образования (17 городских и 12 муниципальных округов, 32 муниципальных района, 22 городских и 389 сельских поселений). Планируется образовать муниципальные округа в границах нескольких муниципальных образований. В итоге в нашем регионе будет 39 муниципальных образований (6 городских и 33 муниципальных округа). Благодаря этому улучшится качество управления, повысится оперативность принятия управленческих решений на местах.
Доступность для населения муниципальных услуг будет прежней. Кроме того, сеть учреждений образования, здравоохранения, культуры сохранится, как и льготы, которые получают жители поселений и работники бюджетной сферы.
Закон прошёл экспертизу со стороны экспертно-правового управления, прокуратуры. Между первым и вторым чтением прошли встречи депутатов с жителями практически в каждом районе. Собраны замечания и пожелания жителей. Объёмную поправку внёс губернатор Красноярского края на основании обращений из территорий, а именно — сохранение идентичности в названиях округов, нюансы организации работы в переходный период. Отметим, что до принятия собственных Уставов муниципальные округа будут руководствоваться положениями настоящего закона в части норм, порядка формирования представительных органов, избрания глав муниципальных округов, работы над бюджетом округов на 2026 год.