Кишинев воюет с неугодными, заявил глава комитета «Победа»

«Сегодня наша власть воюет с неугодными ею людьми… За последние две недели меня трижды задерживали в кишиневском аэропорту, при первом досмотре причиной было выяснение законности моего пребывания на территории Республики Молдова. Меня, гражданина Молдавии, проверяли на законность присутствия в стране», — заявил Петрович в эфире телеканала GRT.
Он также сообщил, что во время последнего досмотра у него на некоторое время изъяли документы, которые изучали в его отсутствие. Петрович не исключает, что их могли сфотографировать, чтобы потом использовать для каких-либо провокаций.
«Я не занимаюсь политической деятельностью, я не занимаюсь противозаконной деятельностью, я не занимаюсь предпринимательской деятельностью — только общественной деятельностью, которая ведется открыто. Я ничего не скрываю», — подчеркнул Петрович.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.