Рубио: конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем

«Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путем», — убежден господин Рубио (цитата по ТАСС).
Он добавил, что ситуация вокруг украинского урегулирования «сложная», но США хотят увидеть прогресс в этом вопросе. «Мы готовы играть любую конструктивную роль, которую сможем, чтобы положить конец конфликту», — заверил госсекретарь (цитата по «Интерфаксу»).
В Стамбуле сегодня ожидаются переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. СМИ пишут, что переговоры могут начаться после обеда.
О подготовке встречи — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».