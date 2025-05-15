Рубио: конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем

В Стамбуле сегодня ожидаются переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. СМИ пишут, что переговоры могут начаться после обеда.